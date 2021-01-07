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Akaryakıt istasyonunda yangın paniği: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken 2 kişi yaralandı.


Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, akaryakıt istasyonunun dolum pompasından bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer pompalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında istasyonda çalışan iki kişinin hafif şekilde yaralandı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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