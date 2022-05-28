İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akdeniz bölgesinin en soğuk ilçesi Göksun oldu

Akdeniz Bölgesinin en soğuk ilçesi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi oldu.

Akdeniz Bölgesinin en soğuk ilçesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi oldu. Göksun, 2021 yılında-19.9 dereceyi görürken bu rakam 2022 yılında-27,6 dereceye kadar ulaşarak kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının bölgesel değerlendirmesinde en soğuk ilçe oldu.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020-2021 kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının bölgesel değerlendirmesine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Akdeniz Bölgesinin en soğuk ilçesi oldu.


Kurum tarafından yapılan açıklamada: “2022 yılında ortalama sıcaklıklar, Acıpayam ve Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık -27.6 C ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise ise 24.2 C ile Gazipaşa'da gerçekleşmiştir. 2021 yılında ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık -19.9 C ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 26.6 C ile Dalaman'da gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.