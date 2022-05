Akdeniz bölgesinin en soğuk ilçesi Göksun oldu

Akdeniz Bölgesinin en soğuk ilçesi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi oldu. Göksun, 2021 yılında-19.9 dereceyi görürken bu rakam 2022 yılında-27,6 dereceye kadar ulaşarak kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının bölgesel değerlendirmesinde en soğuk ilçe oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020-2021 kış mevsimi ortalama sıcaklıklarının bölgesel değerlendirmesine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Akdeniz Bölgesinin en soğuk ilçesi oldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada: “2022 yılında ortalama sıcaklıklar, Acıpayam ve Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık -27.6 C ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise ise 24.2 C ile Gazipaşa'da gerçekleşmiştir. 2021 yılında ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi'nde en düşük sıcaklık -19.9 C ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 26.6 C ile Dalaman'da gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.