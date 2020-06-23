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Akdeniz bukalemunları

Kahramanmaraşlı doğa fotoğrafçısı Mehmet Karaca, 10 yıldır Akdeniz bukalemunlarını fotoğraflıyor.


Çektiği bukalemunları dünya basınına duyuran 33 yaşındaki Mehmet Karaca 10 yıldır bukalemunları doğasında fotoğraflamanın keyif verici olduğunu söyledi.


Bukalemunların renk değişimlerinin birbiri arasında iletişim aracı olduğunu söyleyen Karaca, “Akdeniz bukalemunu ülkemizde tek tür olarak biliniyor ve deniz seviyesinden 700 metre yükseklikte görülüyor. Bukalemunlar yeşil, sarı, gri, siyah, kirli beyaz renktedir ve renklerini kamufle olarak değiştirmiyorlar iletişim aracı olarak değiştiriyorlar. Gözlerini bağımsız şekilde hareket ettirdikleri için aynı anda hem arkayı hem de önlerini görebiliyorlar. Genelde çekirge, sinek ve böceklerle besleniyorlar" dedi.


Kahramanmaraş'ta bağ ve bahçelerde de görülen bukalemunların dünya basınında da büyük bir yer edindiğini belirten Karaca, "Tabi bu paylaşımlar hem bizler adına hem de memleketimiz adına mutluluk verdi. Doğada huzur var ve bizler doğa fotoğrafçıları olarak bu huzuru yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

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