Akdeniz'in Sibirya'sı Göksun'da Değirmendere Göleti dondu

Kahramanmaraş'ta Akdeniz'in Sibirya'sı olarak bilinen ve ülkenin en soğuk bölgelerinden olan Göksun'daki Değirmendere Göleti dondu.

Göksun ilçesinde bulunan Değirmendere Göleti, soğuk havanın etkisiyle dondu ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler sonucunda 28 ve 29 Ocak gecesinde Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerleri gece eksi 27,6 dereceyle Göksun ilçesi olmuştu.

Geceleri çok soğuk olan Göksun bölgesinin en çok kar yağışı alan yeri olduğunu ve Değirmendere Göleti'nin etrafının dağlarla çevrili, ormanlık bir alan olduğunu söyleyen doğaseverler, "Burası her mevsimi doğa harikası bir yerdir. İnsanlar buraya piknik yapmaya ve göletin harika manzarası izlemeye gelirler. Buranın her mevsiminin fotoğrafını çekiyoruz. Her yıl Değirmendere Göleti buz keser ve görülmeye değer manzaralar oluşur. Bütün herkesi bu manzaraları izlemeye davet ediyoruz" dediler.