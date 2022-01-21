Akdeniz'in Sibiryası'nda karne heyecanı

Kahramanmaraş en yüksek yerleşim yerlerinden olan Ericek Müdürler'de çocuklar karne heyecanı yaşadı.

Göksun ilçesi Ericek Müdürler de 2021 /2022 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem sonu yapılan törenle öğrenciler karnelerini aldı.

Okulun öğretmeni Halil İbrahim Algan yaptığı açıklamada ''Kış şartların ağır olması bizleri çalışmalarımızdan alı koyamaz, bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklar için çalışmaya devam ediyoruz. Bizim mücadelemiz devletin bekası ve geleceğimizin teminatı olan çocuklar içindir. İkinci dönem kaldığımız yerden azimle, kararlıkla devam edeceğiz. Ekimden bu yana yağan kara inat eğitim ağretim devam eden öğrenciler kış şartların yoğun geçtiği yerleşim birimi tüm zorluklara rağmen zorlukların güzelliğe çevirdi ve öğrenciler karneleri alarak mutluluklar içinde evlerinin yolunu tuttular" dedi.