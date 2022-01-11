İhlas Haber Ajansı

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"Akdeniz'in Sibiryası"nda kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta kış şartlarının ağır geçmesi ve havasının çok soğuk olması nedeniyle "Akdeniz’in Sibiryası" olarak adlandırılan Göksun ilçesinde kar yağışı sonunda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kahramanmaraş'ta kış şartlarının ağır geçmesi ve havasının çok soğuk olması nedeniyle "Akdeniz'in Sibiryası" olarak adlandırılan Göksun ilçesinde kar yağışı sonunda kartpostallık görüntüler oluştu.


Kahramanmaraş'ta kış şartlarının ağır geçmesiyle bilinen Göksun'da kar yağışı sonunda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.


Doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, Kahramanmaraş'ın genelde havasının Akdeniz iklimini taşıdığını belirterek, “Göksun yazın serin, kışın soğuk havası ve yoğun kar yağışı olduğundan dolayı 'Akdeniz'in Sibiryası' olarak nitelendiriliyor. Bu tanım gerçekten doğrudur. 7 yıldan beri Göksun ilçesindeyim. Yazı da kışı da muhteşem. Kışın kartpostallık manzaralara her zaman rastlamak mümkün. Yeşilliği ve göletlerinin fazla olması nedeniyle görsellik de mükemmel oluyor. Bütün herkesi her mevsimi ayrı güzel olan Göksun'a bekliyorum” dedi.

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