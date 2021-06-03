Akedaş 'e-devlet' ağını genişletti

Ş. (Akedaş) Genel Müdürü Medine Tanış, e-devlet sistemindeki güncelleme ile birlikte tüketicilerin yararlandıkları dijital sistem alanının genişlediğini söyledi.

Medine Tanış, yaptığı açıklamada, daha önce tüketicilerin kullanımına sunulan hizmetlere ek tüketicilerin zamandan kazanabileceği birçok işlemin e-devlet menüsüne eklendiğini belirtti.

E-devlet platformunda tüketicilerin bireysel abonelik başvurusu, abone fesih başvurusu gerçekleştirebildiklerini, ödeme ve borç bilgilerini sorgulayabildiklerini hatırlatan Tanış, "Getirilen güncelleme için yoğun bir şekilde çalışarak tüketicilerimizin e-devlet üzerinden ulaşabilecekleri işlem ağını genişlettik. Tüketicilerimize çok büyük kolaylık sağlayacak olan mesafeli satış sözleşmesini uygulamaya alarak abonelik başvuru sürecini online kanallara taşıdık. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen bu güncellemeler için büyük eforla çalışarak tüketicilerimize bu hizmeti sunan 3. şirket olduk. Tüketicilerimiz artık e-devlet üzerinden; bireysel ve tüzel kişi abonelik başvuruları, abonelik fesih işlemleri, ödeme bilgileri sorgulama, borç bilgileri sorgulama işlemlerini gerçekleştirerek zamandan tasarruf edebilirler. Tüketicilerimiz e-devlet sistemine giriş yaparak belirttiğimiz bu işlemleri rahatça ve güvenle gerçekleştirebilirler” dedi.