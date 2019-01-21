AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. öğrencilere 'Ali'nin Enerji Serüveni 2' dergisi dağıttı

Ş. 4. sınıf öğrencilerine 'Ali'nin Enerji Serüveni 2' dergisi dağıttı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan dergi, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde 4.sınıf öğrencilerine dağıtıldı. Dergi, enerjiyle alakalı içerikler, bulmaca ve oyunlarla desteklenerek çocuklara enerji verimliliğini eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor.

İlk sayısı 2017 yılında dağıtılan dergide verimlilik nedir, tasarruf nedir, enerjiyi nerelerde verimli kullanabiliriz gibi soruların yanıtları anlatılarak, çocuklarda verimli enerji bilinci oluşturmak hedefleniyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinin İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden okul bilgileri konusunda destek alınarak dağıtılan dergi, çocukların tasarruf bilinci edinmelerini ve gelecek nesillerin hayatlarının her anında enerjiyi bilinçli ve etkin kullanmasını temel alıyor.