Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yatırımlarını sürdürüyor

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 2021 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan şebeke, aydınlatma ve trafo tesis çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağı bildirdi.

Özelleştirme sonrası dönemde 850 milyon TL'yi aşan yatırımlarıyla dikkat çeken Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 2021 yılı içinde en büyük bütçeyi yine altyapı çalışmalarına ayırdı.

Bu kapsamda 2021 yılı yatırım planı dahilinde şuana kadar gerçekleştirilen projelerin maliyetinin 112 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıklayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri, yatırım planı kapsamında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Çalışmaları süren projelerin tamamlanmasıyla yılsonuna kadar 2021 yılı için toplam yatırım harcamasının 150 milyon TL'ye ulaşacağı belirtildi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta günden güne gelişen sanayi ve ticaret faaliyetlerine paralel olarak artan enerji ihtiyacını kesintisiz olarak karşılayabilmek ve tüketicilerin yaşanabilecek olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına 2021 yılı yatırım planı kapsamında şuana kadar 168 bin metre yeni havai hat şebeke ağı kuran ve 78 bin metre elektrik dağıtım şebekesini de yer altına alan kurum, 58 bin metre aydınlatma şebekesi ile trafo tesis çalışması gerçekleştirdi.