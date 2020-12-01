Akedaş Elektrik Dağıtım'dan kuzey ilçelerinde kışlık bakım

Ş., kış aylarını sert geçiren Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri Elbistan, Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Göksun'daki çalışmalarına hız verdi.

Kış ayının girmesiyle şebeke ve altyapı çalışmalarına hız veren Ş. Kahramanmaraş'ın Kuzey ilçelerindeki abonelerinin çetin kış şartlarından etkilenmemesi için yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı ve kar yağışı nedeniyle elektrik şebekelerinin zarar görmemesi için gerekli önlemleri alan Ş., kuzey ilçelerinde eş zamanlı çalışmalar yaptı.

Afşin'in kırsal mahallelerinde Eski şebeke hatlarını ve eski direkleri yenileriyle değiştirerek kış mevsimi için hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Ş. Afşin İşletme Şefi Atakan Çelik, “Afşin ilçemizin en büyük kırsal mahallelerinden olan Arıtaş Mahallesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kışa girmeden önceki çalışmalarımızı tamamlıyoruz, mahallemizdeki 40 yıl önce yapılmış olan şebeke hatlarını değiştiriyoruz ve ilave iki adet trafo montajını yapıyoruz. Bölgede yaşayan tüketicilerimizin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için sahada 7 gün 24 saat görev başındayız” dedi.

Afşin merkez ilçeyle birlikte 66 mahallesine hizmet verdiklerinin altını çizen Ş. Kuzey İlçeler Bölge Müdürü Ali Özberk ise, “2019-2020 yatırım programı çerçevesinde Afşin bölgesine yaklaşık 17 Milyon lira yatırım yaptık. Genişleme ve Yenileme yatırımları olarak kullanılan kaynağın içerisinde özellikle kırsal mahallelerimiz için büyük önem taşıyan, arızaya uzaktan bağlantı ile müdahale imkanı sunan SCADA istasyon kurulumları var. Bölge halkımızın yoğun kış şartları nedeniyle elektrik hizmetinin doğa olaylarından etkilenmemesi için yeni enerji nakil hatları ve ilave trafo montajları yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından bölge halkımızın memnuniyeti, görevimize olan bağlılığı bir kez daha artırdı” dedi.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıtaş Mahalle Muhtarı Mehmet Candemir'de şebekelerini yenileyen Akedaş yetkililerine teşekkür ederek, “Şebekemiz ve direklerimiz ağır kış şartlarından dolayı doğa olaylarından etkilenebiliyordu. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'ye başvurduk ve eski şebekelerimiz değişti, trafolar eklendi. Bu kışı mahalle sakinlerimizle birlikte daha rahat geçireceğimiz için mutluyuz” dedi.

Arıtaş Mahallesi sakinlerinden Arıtaş'ın eski belediye başkanı Yusuf Gülden ise eski şebeke hatları ve direklerin yenileriyle değiştirilmesini, mahallenin sorunsuz elektrik kullanımı anlamında büyük bir hizmet olarak nitelendirdiğini belirtti.