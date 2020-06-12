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Akedaş Enerji Piyasası ve Tüketici Hizmet Direktörü Ali Güngör oldu

Kahramanmaraş ve Adıyaman’a elektrik dağıtım alanında hizmet veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'a elektrik dağıtım alanında hizmet veren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, Enerji Piyasası ve Tüketici Hizmetler Direktörlüğüne Ali Güngör getirildi.


1972 yılında Samsun'da doğan Güngör, ilk ve orta öğrenimini Samsun'da, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Güngör, 1998 yılında enerji sektörü şirketi İGDAŞ'ta başlamış ve bu kurumda mühendis. şef, müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak görev yaptı.


AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'de Enerji Piyasası ve Tüketici Hizmet Direktörü olarak göreve başlayan Güngör, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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