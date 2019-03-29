AKEDAŞ seçimlere tam kadro hazır

AKEDAŞ, sorumluluk bölgesinde yer alan Kahramanmaraş ve Adıyaman'da seçim önlemi olarak, elektrik şebekesindeki tüm bakım ve onarımını yaptı.

Seçim öncesi sonrası ve seçimin yapılacağı günlerde planlı kesinti yapılmayacağı belirtilirken, büyük öneme sahip trafo merkezlerinin güvenliğinin maksimum düzeyde tutulacağı ve bu alanlara nöbetçi ekiplerin konumlandırılacağı kaydedildi.

Talep edilen seçim bürolarına jeneratör gönderilirken, jeneratör bakım ekiplerinin ise sürekli hazır bulundurulacağı belirtildi. AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman genelinde 375 nöbetçi personelin seçim zamanında hazır bulundurulacağı da bildirildi.

Şebeke ile ilgili tüm taleplerin anında yetkililere iletilebilmesi için 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 186 çağrı merkezinde ise tüm önlemler alınarak personel sayısının artırıldığı kaydedildi.

Seçim süreci boyunca elektrik kesintisinin yaşanmaması için çalışmaların tamamlandığını söyleyen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, "Enerji tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Bakım onarım çalışmalarımız yapılmıştır. Oluşabilecek arıza durumunda olay mahalline en kısa sürede ulaşmak ve müdahale edebilmek için ekip sayılarımız arttırılmıştır. Temennimiz ve çabamız seçim sürecini hiçbir elektrik kesintisi yaşanmadan en iyi şekilde geçirmek" diye konuştu.