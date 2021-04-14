Akedaş'tan eğitime destek

Ş., Nurhak'taki eğitimin başarısına katkı sağlamak için okulun kütüphane eksiğine de kayıtsız kalmadı.

Hinterlandındaki tüketicilerine zorlu coğrafyaya rağmen kesintisiz enerji sunmak için çalışmalarını yürüten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesinde gösterdiği gayret ile ödüllendirildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Nurhak İşletme Şefliği, Nurhak'ta eğitime başlayan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atölyesinin Elektrik Altyapısını kurarak öğrencilerin eğitime hızlı başlamasını sağladı. Atölyenin kurulum çalışmaları sürerken, okulun kütüphane eksikliğini de gören Nurhak işletme şefliği, okula bir de kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Çetin geçen kış şartlarında Nurhak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde uzun süreli enerji kesintisi yaşanmaması ve arızalara anında müdahale edilmesi nedeniyle Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye teşekkür eden Nurhak Kaymakamı Yasin Akgül, hem eğitime destek vererek gönüllere giren hem de kış şartlarında görevini tam anlamıyla yerine getiren Nurhak İşletme Şefi Mustafa Tontuş'a plaket verdi.

Nurhak Kaymakamlığında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Akgül; “Akedaş ekiplerinin yoğun kış şartlarında da fedakarca çalışmaları sayesinde kesintisiz enerji kullanabiliyoruz. Özverili çalışmalarını her zaman gözlemleyebiliyoruz. İşletme şefimiz Mustafa Tontuş'un sevk ve idaresindeki Nurhak Akedaş ekibi bu kış gerçekten de çok iyi bir iş çıkardı. Uzun süreli bir kesinti ile karşılaşmadık. Bu gayretli çalışmalarından dolayı başta işletme şefi Mustafa Bey olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Atölyesine verdikleri destekle Nurhak'ta eğitim çıtasını yükseltmeyi hedefleyen Akedaş Dağıtım A.Ş.'ye bir teşekkür plaketi de Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz'dan geldi. Alınan ödüllerin kendilerini gururlandırdığını ve sorumluluklarını daha da artırdığını belirten Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Nurhak İşletme şefi Mustafa Tontuş, “Nurhak işletme şefliği olarak ağır geçen kış koşullarına hazırlık olarak birçok çalışmaya imza attık. Sürekli ve kaliteli enerji sağlamak için yaptığımız çalışmalar netice verdi ve Nurhak'ta o ağır kış koşullarına rağmen önemli bir aksaklık yaşanmadı. İşletme şefliği olarak sosyal sorumluluk projeleri de bizim için önemli. İlçemizdeki birçok okulun elektrik atölyesine destek sağladık. Okullarımızın elektrik şebekelerini kontrol altına aldık. Çocuklarımız için okullarımızın kütüphanelerine destek olduk. Yatığımız bu çalışmaların takdir edilmesi bizleri onurlandırdı. Sayın kaymakamımıza ve milli eğitim müdürümüze plaket takdimi için teşekkür ediyorum. Bu, Akedaş Elektrik Dağıtım ailesi olarak bizlerin motivasyonunu daha da artırdı” diye konuştu.