AKEDAŞ'tan Kızılay'a kan bağışı

Ş. personeli Kızılay'a kan bağışladı.

Kahramanmaraş'taki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çok sayıda AKEDAŞ çalışanı katıldı.

Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Kızılay'a kan bağışı kampanyasına katılım gösteren personellere teşekkür etti. Yılmaz, "Süreklilik arz eden kan bağışına katkısı olan tüm personellerimiz, davranışlarından dolayı kendileriyle bir kez daha gurur duymamızı sağladı. İş yaşamı haricinde sosyal sorumluluk bilinci de gelişmiş olan çalışanlarımız, ihtiyaç sahipleri için büyük önem taşıyan işler yapıyorlar. Duyarlılıkları paralelinde Kızılay'a verdiğimiz bu destekte sürekli devam edecek" diye konuştu.

Ş. personelleri ise Kızılay'ın insani yardım çalışmalarına katkıda bulunmanın gurur verici olduğunu söylediler.