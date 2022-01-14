Akedaş'tan öğrencilere enerji tasarrufu bilinci

Ahmet Bayazıt İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Akedaş yetkilileri tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen enerji tasarrufunun püf noktaları ve enerji verimliliği içerikli sunumun ardından öğrencilerin Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili tasarladıkları görseller ve okudukları şiirlerle etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Akedaş'tan yapılan açıklamada, "Enerji tasarrufunun üretimden tüketime kadar, evde, işyerlerinde, okulda günlük yaşam konforundan ve iş gücünden herhangi bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru kullanılması anlamına gelmektedir. Enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artması, doğal kaynaklarımızı hiç olmadığı kadar hızla tüketmekte, enerji üretiminde kullanılan bazı yöntemler ise doğaya salınan karbon gazı miktarını arttırarak çevreye zarar vermektedir" denildi.