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Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı

Kahramanmaraş’ta elektrik tellerine konduğu esnada akıma kapılarak yere düşüp yaralanan kızıl şahine ilk müdahaleyi devriye görevindeki polis ekibi yaptıDulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde devriye görevini sürdüren polis ekibi, yerde uçmaya çalışan kızıl şahini fark etti.

Kahramanmaraş'ta elektrik tellerine konduğu esnada akıma kapılarak yere düşüp yaralanan kızıl şahine ilk müdahaleyi devriye görevindeki polis ekibi yaptı


Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekibi, yerde uçmaya çalışan kızıl şahini fark etti. Polisler, yırtıcı kuşu kutu içerisine bırakarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada kuşa su ve et veren polisler, kanadından ve pençelerinden yaralı olduğu anlaşılan kızıl şahini gerekli tedavisi için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.


Kızıl şahini inceleyen veteriner hekimler, kuşun elektrik akıma kapılması yüzünden pençelerinden ve kanadından yaralandığını belirledi.

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