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Aksaray'da aranan FETÖ'cü Kahramanmaraş'ta yakalandı

Aksaray’da FETÖ/PDY’den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aksaray'da FETÖ/PDY'den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.A. (39) bayram ziyareti için geldiği akrabalarının evinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Türkoğlu Cezaevine konuldu.

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