İhlas Haber Ajansı

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Akşener'in Türkoğlu hatırası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Bir dizi ziyaret için önceki akşam kente gelen Akşener; Elbistan, Afşin, Göksun ve Kahramanmaraş kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Geceyi Kahramanmaraş'ta geçiren Akşener, Osmaniye programı öncesi Türkoğlu ilçesini ziyaret etti.


Davul zurna eşliğinde karşılanan Akşener, makam aracından inip partililerle kucaklaştı, bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşener, yaklaşık 10 dakikalık fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.

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