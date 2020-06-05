Aksu Çay'ından geçmek isteyen genç kız boğuldu

Kahramanmaraş'ta Aksu Çay'ından geçmek isteyen genç kız, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Hacı Mustafa Çiftliği Mahallesi civarından geçen Aksu Çay'ından karşıya geçmek isteyen Emine Köse (25), girdiği suda biranda gözden kayboldu. Yakınların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suda arama çalışmaları yapan dalgıç ekipleri kısa sürede Emine Köse'nin cansın bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.