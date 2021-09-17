İhlas Haber Ajansı

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Alev alan otomobil vatandaşların yardımıyla söndürüldü

Kahramanmaraş’ta park halindeki bir otomobilden yükselen alevler vatandaşların yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilden yükselen alevler vatandaşların yardımıyla büyümeden söndürüldü.


Yangın, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde park halindeki bir otomobilde çıktı. Otomobilin bagaj kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar başka araçlardan getirilen söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yangına müdahale anı görüntülenirken, yangında can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.


Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi otomobilde soğutma işlemi yaptı.

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