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Alevlere teslim olan evden son anda kurtarıldılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çatova Mahallesi’nde ahşap malzemeden yapılmış bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenip içeride mahsur kalan anne ve 2 çocuğu ise son anda kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Çatova Mahallesi'nde ahşap malzemeden yapılmış bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile güçlükle söndürülürken, dumandan etkilenip içeride mahsur kalan anne ve 2 çocuğu ise son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Çatova Mahallesi'nde Sarıçiçek ailesinin yaşadığı ahşap malzemeden imal edilmiş tek katlı müstakil evin kiler bölümüne dökülen sönmemiş soba kömüründen dolayı saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşması ile bir anda büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın esnasında evde uyuyan anne ve 2 çocuğu, içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken anne ve 2 çocuğu da kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve çocukları, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.


Yangın sonucunda büyük bölümü yanan ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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