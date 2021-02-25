"Ali Kayası" fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi

Kahramanmaraş'ta heybetli görünüme sahip olan ‘Ali Kayası' hem yazları hem de kışları fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Süleymanlı (Ilıca) Karayolunun 32.kilometresinde yer alan ‘Ali Kayası' iki sarp yalçın kayanın arasında çağlayanlar halinde akan sularıyla fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Etrafı çam ve meşeliklerle kaplı olan Ali Kayası'nın yüksekliği ise 148 metre. Mavi ve yeşilin buluştuğu alana mutlaka herkesin gelip görmesi gerektiğini söyleyen fotoğrafçılar, “Ali Kayası muhteşem bir manzaraya sahip. Doğasıyla, havasıyla, manzarasıyla insanı cezp ediyor. Manzaraya güzellik katan Menzelet Baraj Gölü'yle birlikte kadrajımızda renkleniyor. Burayı mutlaka gelip görsünler. Fotoğraf çekilmek için ise harika bir yer” dediler.