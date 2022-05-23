İhlas Haber Ajansı

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Ali Kayası'ndan kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta doğal güzelliği ile ilgi odağı olan Ali Kayası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Kahramanmaraş'ta doğal güzelliği ile ilgi odağı olan Ali Kayası kartpostallık görüntüler oluşturuyor.


Süleymanlı (Ilıca) karayolunun 32. kilometresinde yer alan Ali Kayası muhteşem baraj manzarası ile fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi.


Etrafı çam ve meşeliklerle kaplı olan Ali Kayası'nın heybetli görünümüyle ilgi odağı haline geldiğini söyleyen doğaseverler, "Doğasıyla, havasıyla Ali Kayası insanı cezbediyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu nokta. Burayı mutlaka gelip görsünler" dedi.

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