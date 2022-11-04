Alışveriş sitesinde kaçak telefon ilanı verince yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir alışveriş sitesi üzerinden kaçak telefon satışı yapan şahsın iş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin lira olan 6 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sahada olduğu kadar sanal alemde de kaçakçılığa karşı çalışmalar sürdürüyor. Alışveriş sitelerine verilen ilanları inceleyen KOM ekipleri, ilçede bir şahsın gümrük kaçağı telefon satışı yaptığını tespit etti. A.K. adlı şahsın iş yerinde arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 6 adet telefon ele geçirdi. Piyasa değeri 200 bin lira olan telefonlara el konuldu.

Telefonlarla ilgisi olduğu gerekçesiyle emniyete götürülen A.K.'ye, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.