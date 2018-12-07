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Alman Konsolos Vetter Kahramanmaraş'ta

Almanya'nın Ankara Konsolosu Martin Vetter, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i makamında ziyaret ederek, Expo 2023 hakkında bilgi aldı.

Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'a kazandırılan Expo 2023 hazırlıklarıyla ilgili Başkan Mahçiçek ile bilgi alışverişinde bulunan Vetter, Kahramanmaraş'ın potansiyelinden ve Expo 2023 çalışmalarından etkilendiğini söyledi.
Alman Konsolos Vetter, “Expo 2023 projesinin başlangıç seviyesinde olmasına rağmen çok etkilendim. Çalışmaları yerinde inceledim, şehrin alt yapısı ve potansiyelinden de etkilendiğimi söyleyebilirim” dedi.

Expo 2023'ün kente değer katacağını söyleyen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, “Bizim hazırladığımız Expo 2023 projemiz, Almanya ile bizim karşılıklı turizmimize, ziyaretlerimize, ekonomik olarak da kalkınmamıza değer katacak ve inşallah olumlu sonuçlar alınacaktır. Expo 2023 bir dünya kenti olgusu getirecek Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş'ın tanıtımındaki, turizmimizdeki eksiğimizi, ekonomik alandaki gelişmişliğimizi önemli ölçüde etkileyecek devasa bir projedir” diye konuştu.

Başkan Mahçiçek, kendisini ziyaret eden Alman konsolosa oyma sandık hediye etti.  

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