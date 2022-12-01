Alpedo Amerika New York pazarında

Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinde oluşan Alpedo Kervan Lezzet Grubunun ürünleri yapılan anlaşmayla artık Amerika pazarında da olacak.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Amerika'nın New York eyaletinden gelen iş insanlarıyla yaptığı anlaşmayı açıkladı. Kervancıoğlu, “Amerikalı yatırımcımızla güzel bir anlaşmaya imza attık. Bu ülkede de bayrağımız dalgalandıracağız. Şehrimizin doğal ürünlerini burada sergileyeceğiz. Hem şehrimizi hem de ülkemizi tanıtacağız” dedi.

2022 yılı için koymuş oldukları hedeflere ulaştıklarını kaydeden Başkan Kervancıoğlu, “Yurt içi ve yurt dışında pazar payımız çok fazla. 175 bin noktaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Dağıtım ve pazarlama noktasında çok güzel bir noktadayız. Türkiye genelinde 32 bölge Müdürlüğümüz var. Şükürler olsun hedeflerimize ulaşmaya devam ediyoruz. 2022 yılı için 30 ülke ihracat hedefi koymuştuk. Bu hedefimize ulaştık, şükürler olsun artık 30 ülkede bayrağımızı dalgalandırıyoruz” diye konuştu.

Amerikalı iş adamlarıyla yapmış oldukları anlaşmanın detaylarını paylaşan Kervancıoğlu, şöyle devam etti:

“Kahramanmaraş'a yine yurt dışından yatırımcı iş insanlarımız geldi. Bu iş insanlarımızla birlikte tesisimizde bir toplantı gerçekleştirdik. Güzel bir anlaşmaya imza attık. Bu ülkede de bayrağımız dalgalandıracağız. Şehrimizin doğal ürünleri burada sergilenecek. Hem şehrimizi hem de ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Yeni yapmış olduğumuz anlaşma ile New York eyaletindeki zincir marketlerde ürünlerimiz yerini almış olacak. Şuan siparişlerimizi aldık, yakın bir süre içerisinde üretime başlamış olacağız. Bu anlaşmanın ülkemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu anlaşmayla birlikte ülkemize ve şehrimize bir döviz girdisi olacak. Bunun için ayrıca mutluyuz. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda New York'ta uluslararası gıda fuarına katılmıştık. Bunun etkisini görmüş olduk. Çünkü bu fuarımız çok yoğun ilgi görmüştü. Bu fuarımızda Kahramanmaraş dondurmamızı yiyenler hayran kalmıştı.”

2023 yılı için koydukları hedefleri açıklayan Kervancıoğlu, “Güzel bağlantılar oluşturmuştuk bu bağlantıların meyvesini yemeye başladık. 2022 yılı hedeflerine ulaştık. Yine 2023 yılı için 40 ülke hedefi koyduk. İnşallah bu hedeflerimize de kısa sürede ulaşmış olacağız. Bu ülkelerde sadece dondurmamız değil, 25 çeşit ürünlerimiz yer alacak. Yurt dışı ihracatı için çok kaliteli kişilerden oluşan bir ekip oluşturduk. Bu ekiplerin başında ise yönetim kurulu üyemiz Mustafa Pekel, Yaşar Pekel var. Yurt dışı anlaşmalarımıza devam edeceğiz” dedi.