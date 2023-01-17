Alpedo Dondurma Las Vegas'ta

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Amerika'nın Las Vegas eyaletinde düzenlenen '2023 Winter Fancy Food Show' Fuarına katıldı.

Fuar hakkında açıklama da bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Ülkemizi ve şehrimizi tanıtma adına yine dev bir organizasyonla karşınızdayız. Fuara 60'a yakın ülkeden 2 bin 670'in üzerinde katılımcı ve 80 binin üzerindeki süt ürünlerinden içeceklere, aromalardan gıda içerikleri tanıtılıyor ”dedi.

Batı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük fuara katıldıklarının önemine değinen Kervancıoğlu, “3 gün boyunca, Winter Fancy Food Show'da binlerce üretici, perakendeci, distribütör bu fuardaki stantlarda tanıtımlarını yapıyorlar. Bizim standımız ise katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Burada şehrimizin değerlerini sergiledik. Özellikle Maraş dondurmamız katılımcılar tarafından tam not aldı. Ayrıca yöresel ürünlerimiz ve baklava çeşitlerimizde büyük ilgi gördü. Ben emeği geçenleri kutluyorum. Bu süreçten sonrada her alanda şehrimizi ve ülkemizi tanıtmaya devam edeceğiz. Sevdamız Kahramanmaraş, Sevdamız Türkiye” diye konuştu.

Amerika'daki dev organizasyona Alpedo - Kervan Lezzet Grubunun yönetim kurulu üyeleri Mustafa Pekel ve Yaşar Pekel katıldı.