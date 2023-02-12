Alpedo, Kahramanmaraş'ta beş bin kişilik çadır kent kuruyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde depremin ardından Alpedo Kervan Lezzet Gurubu, Kahramanmaraş'ta 5 bin kişilik çadır kent kuruyor.

Yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunan Alpedo Kervan Lezzet Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Maalesef başta şehrimiz Kahramanmaraş olmak üzere bölgemizde çok büyük bir doğal afet ile karşı karşıya kaldık. Öncelikle şehrimize ve ülkemize geçmiş olsun. Acımız çok büyük. Mesai arkadaşlarımızdan da aramızdan ayrılanlar var. Acılarını yürekten paylaşıyorum.

Depremin hemen ardından Alpedo Kervan Lezzet Gurubu olarak ulaşabildiğimiz bütün noktalara gücümüz yettiğince ulaşmaya ve yardımları Alpedo tırlarıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Dileğimiz enkaz altında kalan vatandaşlarımızın bir an önce AFAD ekiplerimiz ve arama kurtarma ekiplerinin, gönüllülerin çabalarıyla çıkarılması ve sağlıklarına kavuşmaları yönündedir" dedi.

Alpedo Kervan Lezzet gurubunun, bütün yönetici ve çalışanları ile kendi bünyesinde seferberlik ilan ettiğini vurgulayan Kervancıoğlu, böylesi bir doğal afetten birlik beraberlik içerisinde çıkarak, yaralarımızı hep birlikte saracaklarına inandıklarını ifade etti. Kahramanmaraş'ta kimsenin bu konuda endişeye kapılmaması gereketiğini ifade eden Kervancıoğlu, "Başta şahsım Sami Kervancıoğlu olmak üzere Mustafa Pekel, Yaşar Pekel ve şirket yöneticileri, bütün personellerimiz depremin ilk dakikasından itibaren üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme adına var gücüyle mücadele etmektedir. Bu süreç sona erene kadar da Alpedo Kervan Lezzet Gurubunun bütün imkanları Kahramanmaraş'ın hizmetinde olacaktır. Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD yetkilileri ile koordineli bir şekilde çadır kent kurulumu için mesaimiz devam ediyor. Bu çadır kentte Kervan Lezzet Gurubunun personelleri depremzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kent merkezinde ve merkeze uzak noktalarda aynı hassasiyetle gerekli yardımla ilgili adımlarımızı attık, atmaya da devam edeceğiz. Bu süre zarfında yaşanan doğal afet sonrası deprem bölgeleri ve Kahramanmaraş olmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarının, yardım kuruluşlarının ve Kızılay'ın ve gönüllülerimizin gayretlerini takdirle karşılıyor, bir kez daha ülkemize, bölgemize ve Kahramanmaraş'ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk etapta 5 bin kişilik kuracağımız çadır kentte depremzedeler kalabilecek. Kayıplarımıza rahmet diliyor, yaralılarımızın bir an evvel sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.