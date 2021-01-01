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Alpedo-Kervan'dan polislere tatlı ve salep ikramı

Kahramanmaraş’ta yılbaşı gecesi görev yapan polislere tatlı ve salep ikram edildi.

Kahramanmaraş'ta yılbaşı gecesi görev yapan polislere tatlı ve salep ikram edildi.


Alpedo-Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile beraber yılbaşı gecesi görev yapan polis memurlarını ziyaret etti.


Yılbaşı gecesi görevi başındaki polislerin yeni yılı kutlanırken, Alpedo-Kervan tesislerinde hazırlanan tatlı ve salepler ikram edildi.


Güvenlik güçlerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden ve yeni yıllarını kutlayan Kervancıoğlu, “Kahraman şehrimizin huzur ve sükuneti için yeni yıla görevlerinin başında giren polislerimizi kıymetli Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürümüz Salim Cebeloğlu ile ziyaret edip yeni yıllarını kutlayıp tatlı ve salep ikram ettik. Onlar bizler için gece gündüz, soğuk sıcak demeden sokaklarda görevlerini icra ediyorlar. Onları canı gönülden tebrik ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

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