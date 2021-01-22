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"Alzheimer Farkındalığı Projesi" örnek gösterildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer Farkındalığı Projesinin “UseOrLose”, yurtiçi ve yurtdışı ortaklarıyla kapanış toplantısını gerçekleştirdi.


Büyükşehir öncülüğünde yürütülen projeye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yurtdışı ortaklarından İtalya, Yunanistan, Polonya ve Bulgaristan'dan temsilciler katıldı. Erasmus Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında gerçekleşen projeyle, Alzheimer ve hastalık başlangıcı olan onlarca hasta yakınına farkındalık eğitimi verildi.


Projenin etkin ve verimli olarak yürütülmesinde öncülük yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi paydaşlar tarafından örnek gösterildi.


Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Yerli ve yabancı temsilcilerimizle birlikte yürüttüğümüz proje, Alzheimer hastaları için etkili bir farkındalık oluşturmamızı sağladı. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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