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Ambulans helikopter karlı bölgedeki hasta için havalandı

Kahramanmaraş’ta rahatsızlanan bir kişi, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta rahatsızlanan bir kişi, ambulans helikopter ile hastaneye sevk edildi.


Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Esendere (38), ikametinde karın ağrısı ve ateşinin yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı.


112 Acil Sağlık Merkezi'nden yardım isteyen aileye sağlık ekipleri, bölgede bulunan yoğun kar nedeniyle ulaşamadı. Paletli ambulansın da ulaşamadığı bölgeye, ambulans helikopter havalandı.


Kısa sürede karla kaplı kırsal mahalleye ulaşan ambulans helikopter, Abdurrahman Esendere'yi hastaneye kaldırdı. Esendere'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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