Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Trabzon Bulvarı Müftülük meydanında meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 46 AB 822 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken kavşak içerisine girdiği anda P.B. idaresindeki 46 FT 122 plakalı ambulans ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans sürücüsü ile 2 sağlık görevlisi yaralanırken, otomobilde ise sürücü ile E.Ö (8), E.Ö (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası ambulans ve otomobilde maddi hasar oluştu.