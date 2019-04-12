Ambulansla otomobil çarpıştı: 1'i bebek 9 yaralı

Kahramanmaraş'ta yeni doğan 2 günlük bebeğin sevk edildiği ambulans ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a seyir halinde olan Sadullah Çayır yönetimindeki 46 PD 060 plakalı ambulans, Narlı Mahallesi Narlı Üç Kavşağı'na geldiği sırada, Pazarcık ilçesinden gelen Aydın Zengin idaresindeki 02 DE 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü Sadullah Çayır (36), sağlık görevlisi Feride Karışan (22), 2 günlük bebek S.E., bebeğin refakatçisi Tülin Apdo (38) ile otomobilde bulunan sürücü Aydın Zengin (47) ağır olmak üzere, Mutalip Ormankıran (67), Meltem Zengin (38), Emre Zengin (11), Ayişe Ormankıran (59) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.