Amerikalı psikolog İslam'ı seçti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) doktorluk yapan 63 yaşındaki Amada Mayben, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen ihtida töreni ile ‘Ayşe' ismini alarak Müslüman oldu.

ABD'nin Boston Eyaleti'nde psikologluk yapan 63 yaşındaki Amada Mayben, ülkesindeki Müslümanlarla kurduğu iletişim sonucunda İslam dinine ilgi duymaya başladı. İnternet üzerinden araştırmalarını derinleştiren Mayben, İslam dinini daha iyi tanımak amacıyla da Türkiye'yi ziyaret etmeye karar verdi. Başta camiler olmak üzere İslami eserlerle ilgili araştırmasını şehirleri gezerek yapmaya karar veren Amada Mayben, İstanbul'un ardından Anadolu'yu dolaşmaya başladı. Mayben, gezisi sırasında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğradı. Gördüklerinden ve Müslümanlık hakkında edindiği bilgilerden çok etkilenen Mayben, İslam dinine geçmeye karar verdi. Mayben, Elbistan'da tanıştığı ve diyalog kurduğu vatandaşlara İslam dinine geçmek istediğini anlattı. Mayben'in bu isteği üzerine Elbistan Müftülüğü ile irtibata geçildi. Mayben'in müracaatı ve isteği üzerine Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılıç ve diğer görevlilerin katılımı ile ihtida töreni düzenlendi.

İhtida töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Kılınç, Müslümanlığı seçen Amada Mayben'e İslam dini hakkında bilgiler verdi. Müftü Kılınç'ın İslam dini ile ilgili olarak verdiği bilgiler, çok az Türkçe bilen Mayben'e tercüme edildi. Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, İslamiyet'le ilgili bilgilerin ardından Mayben'den söylediklerini tekrarlamasını istedi. Amerikalı Amada Mayben, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Kılınç, Müslümanlığı seçen ve ‘Ayşe' ismini alan Amerikalı psikoloğa İslam İlmihali hediye etti.

Şehadet getirerek Müslüman olan ve ‘Ayşe' ismini alan Mayben, Türkçe olarak, “Elhamdülillah Müslüman oldum. Adım Ayşe. Çok şükür” dedi.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç ise, "Bugün kendi isteği ve kendi arzusu ile İslam'ı araştırarak Müslümanlığı seçip Ayşe adını alan kardeşimizi tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz de ihtida merasimi düzenleyerek bu hidayete vesile olduk. Kendisinin, ömrü boyunca İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i yaşayan bir kişi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.

Amerikalı psikoloğun Müslümanlığa geçmesi için vesile olan Cuma Gözükara da, “Ablamın sahibi olduğu lokantaya yemek yemek için girdi. Türkçe bilmediği için ilk başta anlaşamadık. ABD vatandaşı. Kendisi psikolog. Türkiye'ye ve Elbistan'a geliyor. Elbistan'da da konuştuk. Kendisine, Türk misafirperverliğini en iyi şekilde gösterdik. Gönlünü hoş etmeye çalıştık. Müslümanlıkla ilgili araştırmalarının olduğunu öğrendik. Bizim dinimize İslam'a çok çok hoşgörü ile baktığını öğrendik. Dinimizi, Peygamber Efendimizi anlattık. En sonunda da kendisine İslam dinine geçip geçmek istemediğini sorduk. Kendisi de çok teşekkür ederek bunu istediğini söyledi. Müftü beyle irtibata geçtik ve bugün de Ayşe'nin Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçişine şahit olduk” ifadelerini kullandı.