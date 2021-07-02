Kahramanmaraş'ta anaokulu öğrencileri ebru sanatı ile tanıştı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Kahramanmaraş Anaokulu öğrencilerine sanatı sevdirmek ve ebru sanatını tanıtmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında ebru sanatının inceliği öğretildi. Eğitmen Nihal Kesici, “Çocuklara sanatı sevdirmek ve günümüzde çok da popüler olmayan ebru sanatını tanıtmak istedik. Ebru sanatının en büyük inceliği ise sabrı öğretiyor. Çocuklar ebru sanatıyla buluştuklarında çok mutlu oldular. Onların o heyecanı görülmeye değerdi. Minik yüreklerle bir arada olmaktan bizlerde mutluluk duyduk” dedi.