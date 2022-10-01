Anne kedinin yavrusuna kavuşma anı

Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı yerden kurtarılan yavru kedinin anne kedi ile buluşma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Onikişubat ilçesindeki bir binada yaşandı. Yavru bir kedinin binanın zemin katındaki sığınakta sesini duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yavru kedinin bulunduğu yere girerek kediyi kurtardı.

Bu sırada yavrusunun kurtulduğunu gören anne kedi ise etrafta dönmeye başladı. Kurtarılan yavru kedi itfaiye erinin elinde güvenli bölgeye bırakıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yavrusunun kurtarıldığını gören anne kedi, onun yanından ayrılmadı. Çevredekilerin mama desteği sağladığı kediler doğal yaşam alanına bırakıldı.