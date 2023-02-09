Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları doğrultusunda anne ve 4 yaşındaki kızı 79 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisinden dolayı Kahramanmaraş'ın İsmetpaşa Mahallesinde yıkılan bir otelin enkazı altında bir anne ve kızının hayatta olduğu belirlendi. Yürütülen kurtarma çalışmaları çerçevesinde anne ve 4 yaşındaki kızı 79 saatin ardından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardında anne ve kızı ambulanslarla tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.