İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anne ve çocukları son yolculuklarına uğurlandı

Kahramanmaraş’ta trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Bayrak yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araç, Kısık mevkisinden Karamanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhan Nehri'ne uçtu. Kazada aynı aileden Ayşe Habibe Aksu (36), çocukları Mustafa (7) ve Zeliha Aksu (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Anne ve 2 çocuğunun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Haydarlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


Cenazeye Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.