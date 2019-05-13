Anneler Teraryum Atölyesi'nde buluştu

Her özel gün için renkli etkinlikler düzenleyen Piazza, iki gün süren etkinlikte botanik meraklısı anneleri bir araya getirdi. Etkinlik alanında kurulan atölye çalışmasına dileyen anneler çocukları ile birlikte katıldı.

Bitkilerin fanus içerisinde görsel bir şölen sunduğu minyatür ekosistem olarak da adlandırılan teraryumun yapımını öğrenen anneler, el becerilerini sergileme imkanı buldu.

Anneler; çakıl taşları, toprak ve bitkileri cam fanuslar içine bir düzen içinde yerleştirip ev ve iş yerlerinin popüler aksesuarı olan teraryumunları yaparken ekosistem hakkında da bilgi sahibi oldular.

Atölye çalışmasına katılan annelerin, hayal güçlerini kullanarak yaptıkları rengarenk teraryumlar, kendilerine güzel bir Anneler Günü anısı olarak armağan edildi.