Annesi gözleri önünde öldürüldü

Kahramanmaraş'ta bir şahıs, tartıştığı kadını 10 yaşındaki kızının gözleri önünde av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde Emine Yıldız'ın (45) evine gelen kocasının eniştesi Ali K, Yıldız ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Ali K. av tüfeğiyle Emine Yıldız'ı 10 yaşındaki kızının yanında başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emine Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, cinayetin işlendiği evin etrafı geniş çaplı güvenlik çemberine alındı. Hayatını kaybeden Emine Yıldız'ın oğlu sinir krizi geçirirken, bir oğlunun da vatani görevini yaptığı öğrenildi. Annesinin ölümünü gören 10 yaşındaki küçük kız ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yıldız'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan şüpheli Ali K. için polis ekipleri il geneli geniş çaplı arama tarama çalışması yaptı. Kendi aracıyla olay yerinden kaçtığı belirlenen Ali K, olaydan yaklaşık 2 saat sonra Dulkadiroğlu İlçesi Abbaslar Mahallesi'nde yakalandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.