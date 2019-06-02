Annesinin terk ettiği yavru geyiğe sahip çıktılar

Kahramanmaraş'ta doğum yaptıktan sonra annesi tarafından kaderine terk edilen yavru geyiğe Erdoğanyılmaz ailesi sahip çıktı.

Başkonuş Yaylası'nda bulunan alageyiklerden biri 5 gün önce yavru geyik dünyaya getirdi. Doğumun hemen ardından yavru geyik annesi tarafından terk edilince yalnız kaldı. Serhan Erdoğanyılmaz ve ailesi yavru geyiği sahiplenerek bakımını üstlendi. Bütün bakımları yapılan yavru geyiğe her gün ortalama 10 litre süt içirerek hayata tutunmasını sağladı.

Geyiğin kalsiyum eksikliğinden dolayı bakıma muhtaç olduğunu ve gerekli bütün bakımlarının yapıldıktan sonra hayta bağlandığını söyleyen Erdoğanyılmaz, “Bu yavruyu Başkonuş Yaylası'nda yeni doğmuş bir şekilde bulduk. Arka bacaklarındaki kalsiyum eksikliğinden dolayı yürüyemeyecek durumda bulundu. Bu geyiklerde genellikle görülen bir durummuş. Kendisi de ayağa kalkamayınca annesi de ormana terk edip gidiyor. Bize ulaştığında ölmek üzereydi ve zor durumdaydı. Biz kış mevsiminde de yaralı bir geyiğin bakımını üstlenip tedavisinin arından doğaya salmıştık. Biz Başkonuş Yaylası işletme sahipleri olarak Erdoğanyılmaz ailesinin bütün amacı, bu doğada biz misafiriz bu hayvanlar ev sahibi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile görüşüp inisiyatif aldık ve veteriner hekimlerimizce bakımları yapıldı” ifadelerini kullandı.

“Başkonuş'un Umut geyiği”

Yavru geyiğe Umut adını verip umut olacaklarını, ömür boyu bakacaklarını söyleyen Serhan Erdoğanyılmaz, “Bu geyik bizi de şaşırttı ve bayrama çok güzel şeker tadında bir haber verdi. 2 günde bakıcısı Hüseyin Bey tarafından ayağa kaldırıldı. Umutsuz bir vakayı umutlu bir hale dönüştü. O yüzden de adını Başkonuş Yaylası'nın ‘Umut geyiği' olarak koyduk. Biz bakımını üstlendik ve doğaya salınana kadar bakımını Başkonuş Yaylası'nda üstlenmeye devam edeceğiz. Bizde Umut'a umut olacağız ve gerekirse bir ömür boyu onun bakımını yapmaya hazırız. Bu bayramda kendisine aramıza hoş geldin diyoruz” diye konuştu.