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Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kahramanmaraş’ta MHP İlçe Başkanlığının ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu apartmanda yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta MHP İlçe Başkanlığının ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu apartmanda yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Elif Apartmanı'ndan dumanlar yükselmeye başladı. Apartman boşluğunu kaplayan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığının ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu binada çıkan yangına müdahale etmeye gelen ekipler, yaptığı inceleme sonrasında apartman boşluğundaki dumanların, asansör boşluğundan geldiğini tespit etti. Yapılan müdahale sonrasında yangın büyümeden söndürüldü.

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