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Aracın çarptığı vaşak telef oldu

Kahramanmaraş’ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.

Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan ve kırmızı listede yer alan bir vaşak, araç çarpması sonrası telef oldu.


Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Saraycık Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir hayvan gördü. Hayvanın nesli tükenmekte olan ve türünün kırmızı listede yer alan vaşak olduğunu öğrenildi.


Kahramanmaraş Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürülen vaşağa bir aracın çarptığı öğrenildi. Tedaviye alınan vaşak, tüm müdahaleye rağmen telef oldu.

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