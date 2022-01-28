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Aracına "Boşandım kurtuldum, mutluyum" yazdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde eşinden boşanan bir vatandaş, eşinden boşandıktan sonra arabasının arka camına yazdığı ‘Boşandım kurtuldum, mutluyum’ yazısı ile şehir turu attı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşinden boşanan bir vatandaş, eşinden boşandıktan sonra arabasının arka camına yazdığı ‘Boşandım kurtuldum, mutluyum' yazısı ile şehir turu attı.


Elbistan'da bir kişi, eşinden boşandıktan sonra arabasının arka camına yazdığı yazı ile herkesi şaşırttı. Arabasının arka camına, ‘Boşandım kurtuldum, mutluyum' yazarak çarşıda dolaştı. Camdaki yazıyı gören vatandaşlar arabanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

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