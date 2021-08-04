İhlas Haber Ajansı

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Araçlar tek tek patlayarak yanıyor

Kahramanmaraş’ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.

Kahramanmaraş'ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.


Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Yangın sırasında park halindeki araçlar bir yandan patlarken, bir yandan da alev alev yanıyor.


Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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