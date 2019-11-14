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Araçlara kışlık bakım mesaisi

Kahramanmaraş’ta araç bakım ve tamir ustaları, kışlık bakımları geç kalınmadan yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı.

Kahramanmaraş'ta araç bakım ve tamir ustaları, kışlık bakımları geç kalınmadan yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı.


Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde kış öncesi yoğunluk yaşanıyor. Araç sahipleri özellikle buji sistemi, yağ ve antifriz değişimi gibi genel bakımlarını yaptırıyor.


20 yıldır oto tamir işi yapan Yahya Topal, şoförlerin çetin kışlar başlamadan araçlarının genel bakımlarını yaptırmalarını istedi. Sanayide kış yoğunluğunun başladığını da söyleyen Topal, "Araç sahiplerinin antifriz, buji sistemi ve genel motor bakımının yapılması gerek. Sürücülerin kış mevsiminde zorlanmamaları için araç bakımlarını zamanında yapmaları gerekir" dedi.


Araç sahipleri ise kış mevsiminde araçlarının yolda kalmaması için genel bakımlarını yaptırdıklarını söyledi.

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