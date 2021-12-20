İhlas Haber Ajansı

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Araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına jandarma koştu

Kahramanmaraş’ta araçlarıyla yolda kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti.

Kahramanmaraş'ta araçlarıyla yolda kalan vatandaşların yardımına jandarma yetişti.


İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Göksun-Tekir arasında gerçekleştirilen trafik kontrolünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına yardım etti. Hareket edemeyecek araçların sürücülerine de çekici çağrılarak yardımda bulunuldu.


Kış mevsimi boyunca meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara gerekli yardımların sağlanması maksadıyla jandarma trafik ekiplerince denetimler ve kontrollerin aksatılmadan yerine getirileceği bildirildi.

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