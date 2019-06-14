Araçtan 80 bin liralık kaçak cep telefonu ekranı çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan kaçak cep telefonu ekranı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe girişinde rutin denetimlerini yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, Göksun istikametinden gelen M.Y.'nin kullandığı panelvanı, durumundan şüphelenerek durdurdu. Araçta yapılan aramada 569 adet kaçak cep telefonu ekranı bulundu. Piyasa değeri 80 bin liranın üzerinde olan kaçak cep telefonu ekranlarına el konuldu.

Araç sürücüsü M.Y. hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.