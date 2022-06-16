Arama kurtarma ekibinden doğa yürüyüşü ve tatbikat

Kahramanmaraş'ta farklı eğitim kurumlarında görev yapanlar arasından gönüllü seçilen 30 kişilik arama kurtarma ekibi doğa yürüyüşü ve tatbikat yaptı.

Daha öncede farklı bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren ekip, Ali Kayası bölgesinde doğa yürüyüşü ve hafif arama kurtarma tatbikatı düzenledi.

Sabah 8.30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden hareketle başlayan etkinlik Kavkırt bölgesine kadar araçla intikal sonrası yaya intikal ile devam etti.

Belirli bölgelerde eğitimler verilerek Ali Kayası bölgesinin en uç noktasına kadar yaya ulaşılmasıyla etkinlik son buldu.

Arama kurtarma ekip lideri Muhammet Kılıçsallayan yaptığı açıklamada, “Arama kurtarma ekibi olarak bugün eğitimlerini tamamlamış 25 Asil 5'te yedek olmak üzere 30 kişilik il ekibimizle Kahramanmaraş'ımızın Ali Kayası bölgesinde doğada arama kurtarma eğitimi aynı zamanda doğa yürüyüşü gerçekleştirdik arkadaşlarımızın keyif aldığı güzel bir etkinlik oldu” dedi.