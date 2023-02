Arama-kurtarma gönüllüsü Necla teyze, Kahramanmaraş'ta enkazda hayat kurtarıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ANDA Arama Kurtarma Kayseri gönüllüsü Necla teyze enkazlarda çalışıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye yurdun her tarafından arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. ANDA Kayseri Arama Kurtarma ekibinde bulunan 63 yaşındaki Necla Ergüner de, depremzedelere ve enkaz altında kalan vatandaşlara yardımcı olmak için enkaz çalışmalarına katıldı.

Afetlerde çalışmaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Necla Ergüner, "Daha önce ANDA Arama Kurtarma ekibi olarak gerekli eğitimlerimizi aldık ve AFAD'la akredite olduk. Orada da her türlü eğitimlerimizi aldık. Bunların içinde yangın eğitimi var, ilk yardım eğitimi var, enkaz eğitimi var. Her türlü eğitimlerimizi bu şekilde aldık ve akredite olduk. Böyle bir durumda her zaman hazır olduğumuz başkanlarımız tarafından da bize iletildi ve her zaman hazır olacağımız söylendi. Biz de her zaman hazır olacağımızı onlara belirttik. Bu felaketin olduğu gün sabah biz 04.30'da hazır olup, 05.00'te derneğimizde olduk. Derneğe gittiğimizde başkanım benim Kayseri'de kalmamı istedi. Ben saat 10'a kadar Kayseri'de kaldım ama burada daha çok ihtiyaç olduğunu düşünerek AFAD'ın aracı ile buraya geldim. Burada bir kova moloz taşımak, bir çakıl taşı atmak, bir çadırı beklemek ve birine bir bardak su ya da çay vermek her şeyden önemliydi. Normalde mali müşavirim. Görevlerim var, sorumluluklarım var ama ona rağmen ben buradayım ve her zaman da hazırım" dedi.

"5 gün çalıştım ama 1 gün yatınca hasta oldum"

Ergüner, yaşın hiç önemi olmadığını ve ufak bir yardımın bile çok büyük fayda olduğunu söyleyerek, "Burada yaşın hiç önemi yok. Bizim derneğimizde 19 ile 63 yaş arasında insanlarımız var. 63 yaşında olmama rağmen 5 gün Osmaniye'de çalıştım ve 5 gün hiçbir yerim ağrımadı. 1 gün çadırda bekledim, hasta oldum. Kadınlar mutlaka gelsinler ve burayı görsünler. Burada en ufak bir yardımları bile olsa, o bile çok büyük bir faydadır. Bir de ben burayı gördükten sonra hayat felsefem değişti. Daha önceki mal edinmek ya da bir şeyler yapmak gibi durumlar bitti bende. Sadece yaşamak, gezmek ve insanlara yardım etmek, ibadetle hayat geçirmek istiyorum. Benim hayat felsefem bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.